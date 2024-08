Nach über einem Jahrzehnt Abwesenheit kehrt Alinghi in den America’s Cup zurück. Die Genfer Segelequipe strebt bei der 37. Austragung den dritten Sieg an. SRF hat das Syndikat knapp ein Jahr lang begleitet und den Weg des Schweizer Teams zu den Titelkämpfen in Barcelona nachgezeichnet.

Legende: Will wieder um den Sieg mitsegeln Die Crew der Alinghi. SRF

Vor mehr als 20 Jahren brachte Alinghi die älteste Sporttrophäe der Welt zum ersten Mal nach Europa. Nach dem America’s-Cup-Sieg 2003 bewies sich das Genfer Team 2007 erneut und konnte als schnellstes Boot die Ziellinie in Valencia überqueren. Die Titelverteidigung bescherte der Schweiz zahlreiche fesselnde Momente und brachte der Schweizer Bevölkerung einen bisher eher wenig verfolgten Sport näher.

Vierteilige Magazin-Serie zum Regatta-Auftakt

Aufgrund rechtlicher Komplikationen folgte jedoch kurz darauf der Rückzug des Schweizer Teams vom wichtigsten Wettbewerb im Segelsport. Der Gründer Ernesto Bertarelli versprach jedoch damals schon Alinghis Rückkehr. Dieses Jahr ist es so weit, Alinghi wird an der 37. Austragung in Barcelona an den Start gehen. SRF hat das Syndikat im Vorfeld knapp ein Jahr lang begleitet. In einer vierteiligen Magazin-Serie geht der Blick einerseits zurück, andererseits werden die Mannschaft, das Boot und die Herausforderer des diesjährigen Wettkampfs unter die Lupe genommen.

Mit einem Durchschnittsalter von 30 Jahren ist die aktuelle Crew im Durchschnitt elf Jahre jünger als jene, die die Schweiz 2007 zum Sieg führte. Die Equipe wird in zwei Gruppen unterteilt: einer «Driving Group» und einer «Power Group». Letztere setzt sich aus ehemaligen Ruderern und Radrennfahrern zusammen und generiert die Energie, die es braucht, um die Segel in die richtige Position zu bringen. Das Boot von Alinghi, ein Boot der AC75-Klasse, wurde in der Schweiz gebaut und fliegt dank der Foiling-Technik mit knapp 100 km/h übers Wasser. In der «Challenger Selection Series» tritt Alinghi ab dem 29. August 2024 gegen Boote aus Grossbritannien, Italien, den USA sowie Frankreich an. Der Sieger der Regatta-Serie tritt im Oktober im America’s Cup gegen den amtierenden Titelverteidiger aus Neuseeland an.

SRF berichtet umfangreich über den America’s Cup

SRF wird umfangreich über den America’s Cup berichten und mindestens sämtliche Regatten der «Challenger Selection Series» mit Schweizer Beteiligung live im TV oder Web-Livestream übertragen. Dazu kommen alle Rennen des Finals sowie des Women’s America’s Cup. Oliver Sittler wird die Regatten zusammen mit SRF-Segelexperte Christian Scherrer am Mikrofon begleiten.