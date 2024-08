Das Ziel ist klar: Am 12. Oktober will das Team «Alinghi Red Bull Racing» als Herausforderer gegen Titelverteidiger Neuseeland um den 37. America's Cup segeln. Dafür hat das Schweizer Syndikat kaum einen Aufwand gescheut und bereits vor 2 Jahren eine Basis im Hafen von Barcelona, dem Austragungsort, eingerichtet.

Doch Alinghi ist nicht allein. Nebst dem Schweizer Team kämpfen auch Grossbritannien (Ineos Britannia), Italien (Luna Rossa), die USA (NYYC American Magic) und Frankreich (Orient Express Racing Team) um den einzigen freien Platz im America's Cup.

Im Louis Vuitton Cup wird der Herausforderer ermittelt

Dieser eine Herausforderer wird in der Vorausscheidung, dem Louis Vuitton Cup, ermittelt. Dieser startet am 29. August. Dort werden alle 5 Teams in 2 Round-Robin-Runden jeweils gegeneinander antreten. Auch Titelverteidiger Neuseeland wird mitsegeln, startet aber ausser Konkurrenz.

02:26 Video Scherrer erklärt Verlauf und Modus des America's Cup Aus Sport-Clip vom 21.08.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 26 Sekunden.

Das schwächste Team wird nach der Vorrunde ausscheiden, die 4 übrigen Teams werden im Halbfinal (ab 14. September) und schliesslich im Final (ab 26. September) den Herausforderer unter sich ausmachen. Wer im Final zuerst 5 Regatten gewinnt, darf sich anschliessend mit Neuseeland duellieren.

Vorregatta als Standortbestimmung

Ab kommendem Donnerstag geht es los mit der Vorregatta. In dieser treten alle Teams einmal in einer Round Robin gegeneinander an. Am Sonntag kommt es dann zu einem Final zwischen den beiden besten Teams der Vorregatta.

Den direkten 1:1-Vergleich hatte man bisher noch nicht.

In der Vorregatta kann weder etwas gewonnen noch etwas verloren werden. Es ist aber eine wichtige Standortbestimmung. Denn erst jetzt werden die Teilnehmer erstmals mit ihren Jachten der Kategorie AC75 antreten.

«Zuvor war es nur sehr limitiert möglich, mit anderen Teams zu trainieren», sagt SRF-Segelexperte Christian Scherrer. «Den direkten 1:1-Vergleich hatte man bisher noch nicht.» Nun werde man sehen, ob man in den letzten 2, 3 Jahren in die richtige Richtung gearbeitet habe.

00:51 Video Scherrer über mögliche Anpassungen an den Jachten nach der Vorregatta Aus Sport-Clip vom 21.08.2024. Bild: imago images/ZUMA Press Wire abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

Alinghi und die Zwischenfälle

Und wie sieht Scherrer die Chancen von Alinghi? Dass die Schweizer schon seit 2 Jahren vor Ort sind, wertet er als «klares Plus», so kenne man den Ort und die Wetterbedingungen.

Das Team hat viel Talent, aber weniger Erfahrung als die Konkurrenz.

Ansonsten sieht er Alinghi nicht in der Pole Position im Kampf der Herausforderer von Neuseeland. «Das Team hat viel Talent, aber weniger Erfahrung als die Konkurrenz», sagt Scherrer. Ausserdem sei die Mannschaft durch Zwischenfälle zurückgeworfen worden. Einmal sei die Jacht gekentert, zweimal der Mast gebrochen. Am Dienstag krachte es erneut, nachdem das Rigg bereits Mitte Juni einmal versagt hatte.

Schliessen 03:05 Video Scherrer: «Sehe Alinghi aktuell nicht als Favorit» Aus Sport-Clip vom 21.08.2024. Bild: Keystone/JEAN-CHRISTOPHE BOTT abspielen. Laufzeit 3 Minuten 5 Sekunden. 01:25 Video Wie sich der America's Cup in den letzten 20 Jahren verändert hat Aus Sport-Clip vom 21.08.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 25 Sekunden.

Ob Alinghi bereit ist, wird sich ab Donnerstag zeigen. Scherrer geht davon aus, dass die Syndikate schon in der Vorregatta die Karten auf den Tisch legen werden: «Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass die Teams hier nicht alles geben werden. Am Sonntag werden wir eine klare Idee haben, wer wo steht.»