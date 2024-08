Die Schweizer machen den Mastbruch vom Dienstag mit einem Auftaktsieg in der Vorregatta gegen das Orient Express Racing Team vergessen.

Alinghi Red Bull schlägt Franzosen in Vorregatta

Legende: Auftakt geglückt Alinghi Red Bull vor Barcelona. Keystone/Siu Wu

Den Schweizern gelang vor Barcelona ein Start-Ziel-Sieg. Der Schweizer Skipper Arnaud Psarofaghis erwischte den klar besseren Start und geriet in den folgenden 23 Rennminuten mit seinen sieben Kollegen nie in Bedrängnis. «BoatOne» hatte den leicht höheren Grundspeed als die Jacht der Franzosen. Bei eher leichten Winden flog das Hightech-Geschoss von Alinghi Red Bull mit bis zu 88,34 km/h übers Wasser.

Franzosen gelten nur als Aussenseiter

Was der Sieg über die Franzosen wert ist, werden erst die Duelle gegen die vier weiteren Konkurrenten zeigen. Das Orient Express Racing Team hat bei den Buchmachern am wenigsten Kredit und gilt als Schlusslicht unter den Herausfordern von Team New Zealand um den America's Cup.

Bis Sonntag messen sich alle sechs in den America's Cup involvierten Teams in einer Vorregatta. Dabei müssen erstmals die AC75-Foiler segeln, die dann ab dem kommenden Donnerstag im Cup der Herausforderer, oder im Fall der Neuseeländer im America's Cup, eingesetzt werden.