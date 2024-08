Legende: Dämpfer Das zweite «Test-Rennen» verliert Alinghi Red Bull klar. Keystone/EPA/EFE/SIU WU

Alinghi Red Bull musste sich der Jacht American Magic vor der Küste Barcelonas deutlich geschlagen geben. Nach dem Start-Ziel zum Auftakt gegen das französische Orient Express Racing Team geriet die Schweizer Crew um Skipper Arnaud Psarofaghis gegen die Amerikaner von Beginn an ins Hintertreffen.

In den knapp 23 Rennminuten wuchs der Rückstand kontinuierlich an; die Ziellinie überquerte «BoatOne» von Alinghi Red Bull mit 56 Sekunden Rückstand.

Bis Sonntag messen sich alle sechs in den America's Cup 2024 involvierten Teams in einer Vorregatta. Am Donnerstag beginnt der Cup der fünf Herausforderer. Der Sieger segelt ab dem 12. Oktober gegen den Titelverteidiger Team New Zealand um die älteste Sporttrophäe der Welt.