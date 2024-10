Das Schweizer Frauenteam muss sich in der letzten Qualifikations-Regatta noch vom 3. Vorrunden-Platz verdrängen lassen.

Alinghis Frauenteam scheitert nach Fehler in der Vorrunde

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Alinghis Frauenteam verpasst beim 1. Women's America's Cup den Einzug in die Halbfinals.

Der Crew um Skipperin Nathalie Brugger unterläuft in der 6. und letzten Regatta ein grober Schnitzer.

Damit fallen die Schweizerinnen in der Qualifikationsgruppe A noch hinter Neuseeland auf Rang 4 zurück.

Alles oder nichts: Nach langem Warten auf Wind hat in der Vorrundengruppe A zum Women's America's Cup am Freitag nur noch eine Regatta gesegelt werden können. Für das Schweizer Alinghi-Team galt es, den 3. Gruppenrang zu verteidigen, der zum Halbfinaleinzug gereicht hätte.

Das gelang der Crew um Skipperin Nathalie Brugger nicht. Die Schweizerinnen führten dank einem cleveren Start das Rennen zwar lange an. Doch bei einem gründlich missglückten Wendemanöver fielen sie von den Foils, büssten die Geschwindigkeit komplett ein und wurden durchgereicht.

Hauchdünne Entscheidung

Letztlich resultierte nur der 5. und letzte Rang (die Französinnen waren bereits zuvor aus dem Rennen genommen worden). Damit wurde Alinghi in der Gesamtabrechnung von den Neuseeländerinnen, die in Regatta 6 auf Rang 2 segelten, noch abgefangen.

Die Entscheidung fiel knapp aus: Die Schweiz und Neuseeland waren mit je 27 Zählern punktgleich, ausschlaggebend war das bessere Ergebnis im letzten Rennen. Gewonnen wurde die Regatta von den Britinnen, die gemeinsam mit Italien und Neuseeland in die Halbfinals einzogen.

Trügerischer Rennabbruch

Kurzzeitig hatten die Schweizerinnen auf einen kampflosen Halbfinal-Einzug hoffen können: Der erste Versuch mit der 6. Regatta wurde wegen schwachen Windes abgebrochen, ehe sich die Jury zu einem Neustart entschied.

Italien und Grossbritannien im Final

In der Halbfinal-Serie mit insgesamt 6 Booten setzten sich am frühen Freitagabend die Boote aus Italien (Skipperin: Giulia Conti) und Grossbritannien (Hannah Mills) durch. Sie segeln am Sonntag um den allerersten America's Cup der Frauen.