Die italienische Equipe Luna Rossa um Skip Giulia Conti hat im einzigen Finalrennen gegen Grossbritannien einen souveränen Sieg einfahren und die Premieren-Austragung des Women's America's Cup gewonnen.

Die Führung, die die Italienerinnen an der Küste von Barcelona zu Rennbeginn an sich gerissen hatten, blieb bis zur Zieleinfahrt locker bestehen. Der Triumph über die sechs Legs war nie auch nur annähernd in Gefahr. Für Italien ist es nach dem Sieg beim Youth America's Cup der zweite Titel in Barcelona.

00:43 Video Hier segeln die Italienerinnen zum Sieg Aus Sport-Clip vom 12.10.2024. abspielen. Laufzeit 43 Sekunden.

Britinnen freuen sich auf Zukunft

«Ich bin sprachlos. Es ist eine riesige Freude, wir haben so hart dafür gearbeitet. Wir sind so glücklich», so die 38-jährige Conti, die schon viermal bei Olympischen Spielen dabei war, im Interview.

Beim britischen Syndikat Athena Pathway zeigte man sich nach der Finalniederlage gefasst. «Gratulation an die Italienerinnen. Ich bin so stolz auf alle, die hier mitgemacht haben», sagte Skip Hannah Mills. «Es war eine unglaubliche Kampagne. Natürlich sind wir enttäuscht, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Aber das hier soll nur der Beginn sein.»