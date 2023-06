Schwertwale greifen zwei Regatta-Jachten an – keine Verletzten

Zwischenfälle am Ocean Race

Die Begegnungen zwischen den Schwertwalen und zwei VO65-Booten, die nur einen Teil der Weltumseglung bestreiten, fanden westlich von Gibraltar im Atlantik statt. Die Orcas stiessen gegen die Boote, rammten eines richtiggehend und bissen in die Ruder. Dennoch gab es weder Verletzte noch Sachschäden, wie die Teams aus den Niederlanden und Portugal berichteten.

«Wunderschöne Tiere, aber auch ein gefährlicher Moment für uns als Team», sagte «Jajo»-Skipper Jealmer van Beek. Die Crew habe das Boot verlangsamt, nach einigen Angriffen hätten sich die Wale zurückgezogen.

Schon drei versenkte Boote

Das Gebiet um Gibraltar ist bekannt für Orca-Angriffe auf Jachten. Dabei rammen ein einzelner Orca oder eine Gruppe der Schwertwale den Rumpf oder das Ruder von Booten. In einigen Fällen wurden Boote dabei erheblich beschädigt. «Mindestens drei gingen schon unter», heisst es in einer Mitteilung der Ocean-Race-Veranstalter.

Das diesjährige Ocean Race, das Anfang Januar in Alicante begonnen hat, soll am 1. Juli in Genua enden.