Der Auftakt zur Olympia-Hauptprobe in Italien ist Swiss-Ski nicht ganz nach Wunsch geglückt. Martin, Fiva und Lack schaffen es in den kleinen Final.

Im 2. Männer-Halbfinal standen die Chancen gut, dass sich mindestens ein Schweizer für den Kampf um das Podest im Val di Fassa (ITA) qualifiziert. Doch Alex Fiva schied nach einem Verschneider früh aus, während sich Gil Martin auf den letzten Metern Simone Deromedis (ITA) und Tim Hronek (GER) geschlagen geben musste.

So blieb dem Duo «nur» der kleine Final. Auch dort fuhr Martin vorne mit und nahm am Ende hauchdünn hinter Dominik Züch (ITA) Schlussrang 6 sein. Alex Fiva wurde als Letzter des Heats 8. Weltmeister Ryan Regez hatte in seinem Viertelfinal-Run nach starkem Start abgebaut und war als Dritter ausgeschieden.

Ganz vorne setzte es in den italienischen Dolomiten deutsche Festspiele ab: Florian Wilmsmann siegte vor seinen Landsmännern Cornel Renn und Hronek. Es war der erste deutsche Dreifachsieg der Skicross-Geschichte.

Lack hält Schweizer Frauen-Fahne hoch

Auch bei den Frauen war die Schweiz einzig im kleinen Final vertreten. Saskja Lack sicherte sich nach solidem Auftritt Platz 6 und unterstrich ihre Konstanz in dieser Saison.

Zuvor hatte die Winterthurerin sich erst im gleichen Viertelfinal-Heat wie ihre Teamkolleginnen Talina Gantenbein und Sixtine Cousin als einzige Schweizerin durchgesetzt, ehe sie im Halbfinal knapp und erst nach Zielfoto-Konsultation scheiterte.

Den Tagessieg schnappte sich die Einheimische Jole Galli. Die 30-Jährige verwies die beiden noch routinierteren Marielles Berger Sabbatel und Thompson auf die weiteren Plätze.

Ohne Näslund, Howden und Co.

Zahlreiche Favoriten waren bereits in der ersten K.o.-Runde am Donnerstagabend gescheitert, die aufgrund von schlechten Windbedingungen anstelle einer klassischen Qualifikation durchgeführt worden war. Zu den Gescheiterten gehörten Sandra Näslund (SWE), Reece Howden (CAN) oder Erik Mobärg (SWE). Fanny Smith verzichtete auf einen Start in den Dolomiten.

So geht es weiter

Am Samstag steht das zweite Rennen im Val di Fassa an – und damit auch das letzte vor Olympia. Ab 12:30 Uhr sind Sie auf SRF zwei und im Stream wieder live mit dabei. In Milano Cortina gilt es für die Skicross-Cracks dann am 20. (Frauen) und 21. Februar (Männer) ernst.