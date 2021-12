Auch beim 2. Weltcup-Rennen in Innichen (ITA) überzeugt das Schweizer Team mit 3 Podestplätzen.

Bei den Männern fahren Ryan Regez (2.) und Tobias Baur (3.) auf das Treppchen.

Fanny Smith erreicht auch beim 2. Auftritt im Pustertal den 2. Platz.

Wie bereits am Sonntag zeigte Ryan Regez auch am 2. Renntag in Innichen eine beeindruckende Leistung und dominierte seine Heats bis in den Final nach Belieben. Im Gegensatz zum Vortag schaffte es mit Tobias Baur diesmal auch sein Zimmerkollege unter die letzten Vier.

Mit Romain Détraz reichte es gar einem dritten Schweizer beim 6. Rennen innert 8 Tagen erstmals in dieser Saison in den finalen Heat. Dort hiess es dann alle gegen den Franzosen Bastien Midol. Dieser liess sich davon aber nicht beeindrucken und entschied den Final gegen den Vortagessieger für sich. Dahinter sicherte sich Baur seinen 1. Podestplatz überhaupt.

01:41 Video Im Männer-Rennen bringt die Schweiz 2 Athleten aufs Podest Aus Sport-Clip vom 20.12.2021. abspielen

Für Détraz setzte es hingegen den undankbaren 4. Platz ab. Die Enttäuschung dürfte sich beim Waadtländer aber in Grenzen halten, schliesslich war dies seine erste Top-5-Platzierung seit über zweieinhalb Jahren. Die starke Teamleistung der Männer rundete Joos Berry auf Rang 6 ab.

Schliessen 01:10 Video Regez: «Rang 2 heute hat einen etwas bitteren Nachgeschmack» Aus Sport-Clip vom 20.12.2021. abspielen 00:25 Video Baur: «Wahnsinn, ich musste es einfach mal runterbringen» Aus Sport-Clip vom 20.12.2021. abspielen 00:46 Video Smith: «Ich mache noch kleine Fehler» Aus Sport-Clip vom 20.12.2021. abspielen

Smith erneut auf Podest

Bei den Frauen lag es nach dem frühen Out von Sanna Lüdi einmal mehr an Fanny Smith, die Kohlen für die Schweizer Frauen-Equipe aus dem Feuer zu holen. Talina Gantenbein hatte aufgrund von Rückenschmerzen bereits in der Qualifikation von Samstag auf einen Start verzichtet. Die Romande sicherte sich nach dem 2. Platz vom Sonntag auch tags darauf selbigen.

Der Tagessieg am Montag ging an Sandra Näslund. Die Schwedin war wiederum eine Klasse für sich und entschied das letzte Rennen des Jahres in eindrücklicher Manier für sich. Den 3. Platz sicherte sich Marielle Thompson aus Kanada. Weiter geht es für den Skicross-Zirkus nach dem Jahreswechsel (14.1.) im kanadischen Blue Mountain.