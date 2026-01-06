Pirmin Werner klassiert sich beim Aerials-Weltcup in Lac-Beauport (CAN) auf dem 5. Platz.

Noé Roth und Lina Kozomara scheitern bereits in der Qualifikation.

Bei den Männern triumphiert Dmytro Kotowskyj (UKR), bei den Frauen Winter Vinecki (USA).

Zum ersten Mal in dieser Aerials-Saison gibt es keinen Schweizer Podestplatz zu bejubeln: Pirmin Werner, der beim Auftakt in Kuusamo mit einem 2. Rang überzeugt hatte, landete als bester Schweizer Athlet auf dem 5. Rang.

Sieger beim 3. von 6 Weltcup-Stopps im kanadischen Lac-Beauport wurde der Ukrainer Dmytro Kotowskyj. Hinter ihm klassierten sich Jiaxu Sun (CHN) und Quinn Dehlinger (USA). Bei den Frauen triumphierte die US-Amerikanerin Winter Vinecki mit ihrem ersten Saisonsieg. Mit 93,58 Punkten verwies sie Lokalmatadorin Marion Thenault (81,78) und Emma Weiss (79,33), Überraschungsfrau aus Deutschland, auf die Plätze 2 und 3.

Im ersten Springen des Finals erreichte Werner mit 110,41 Punkten die fünftbeste Wertung der 12 Springer. Das reichte ihm fürs Weiterkommen in den Superfinal, wo die besten 6 Athleten den Tagessieg untereinander ausmachten. Dort misslang dem 25-jährigen Zürcher allerdings die Landung.

Roth und Kozomara scheitern in der Quali

Während sich Pirmin Werner dank des viertbesten Sprungs in der Qualifikation locker für das Finalspringen qualifiziert hatte, verpasste Noé Roth als 17. überraschend den Sprung unter die besten 12 Athleten. Bei den Frauen scheiterte Lina Kozomara, die einzige Schweizer Starterin in Kanada, nach einem verpatzten Sprung in der Qualifikation (31.).

Vor allem für Roth, der vor dem Weltcup in Kanada auf dem 8. Platz des Gesamtweltcups lag, dürfte das Nicht-Erreichen des Finals eine herbe Enttäuschung sein.

So geht's weiter

Am Mittwoch erhalten die Schweizer beim zweiten Weltcupspringen in Lac-Beauport bereits Gelegenheit zur Revanche. Die Finals gibt's ab 19:20 Uhr live auf SRF zwei und im Web.