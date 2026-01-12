Noé Roth und Pirmin Werner sind beim Aerials-Weltcup in Lake Placid im US-Bundesstaat New York deutlich neben dem Podest gelandet. Zwar qualifizierten sich beide Schweizer für den Final der Top 12. Nach einem Sprung war dort aber Schluss, der Superfinal der Top 6 ging ohne das Duo über die Bühne.

Roth zu schnell und zu hoch

Für Roth (95,47 Punkte) schaute in der Endabrechnung Rang 7 heraus. Beim Zuger war die Anfahrtsgeschwindigkeit und danach auch der Luftstand etwas zu hoch. Bei der Landung hatte er Rücklage und konnte seinen Sprung mit 4 Schrauben nicht stehen. Bereits beim ersten Wettkampf in Lake Placid am Sonntag hatte Roth einen Sturz zu verzeichnen. Werner (89,59) klassierte sich direkt hinter seinem Teamkollegen auf Rang 8.

Der Sieg im letzten Weltcup-Wettkampf des Winters, der mit den Olympischen Spielen erst in knapp einem Monat seinen Höhepunkt erlebt, ging an Xinpeng Li (137,19). Der Chinese siegte überlegen mit mehr als 20 Punkten Vorsprung auf seinen Landsmann Xindi Wang. Gleich 4 der 6 Superfinalisten waren Chinesen.

Bei den Frauen, bei denen Lina Kozomara die Finalqualifikation deutlich verpasst hatte, ging der Sieg an die US-Weltmeisterin Kaila Kuhn. Die 22-Jährige gewann mit weniger als einem halben Zähler Vorsprung auf die Chinesin Mengtao Xu.