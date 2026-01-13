Der Schweizer Freeskier wird am Ende der laufenden Saison vom Spitzensport zurücktreten.

Legende: Zieht einen Schlusstrich unter seine Karriere Fabian Bösch. KEYSTONE/Jean-Christophe Bott

Fabian Bösch hat seinen Rücktritt vom Leistungssport auf das Saison-Ende angekündigt. Der 28-Jährige zählt seit mehr als 10 Jahren zu den prägenden Figuren im Freeski-Zirkus – sowohl im Slopestyle als auch im Big Air.

Insgesamt stand er 8-mal auf einem Weltcup-Podest. Seine grössten Titel feierte er an Weltmeisterschaften: 2015 gewann er in Kreischberg (AUT) Gold im Slopestyle, 2019 folgte in Park City (USA) Gold im Big Air.

Auch auf der grössten Bühne des Freestyle-Sports, den X-Games, setzte Bösch Meilensteine:

2016 holte er in Aspen Gold im Big Air, einen Monat später folgte Silber bei den X-Games in Oslo.

Unvergessen bleibt sein Auftritt bei den X-Games 2018 in Aspen, als er mit einem linksseitigen Triple Cork 1980 Safety Grab die bis dahin grösste je gezeigte Rotation im Wettbewerb landete.

2019 legte er mit dem ersten Quad Flip 1980 in der Geschichte des Big Air nach.

3 Mal stand Bösch bislang auch bei Olympia am Start. Über Rang 6 im Slopestyle 2022 kam er indes nicht hinaus. «Jetzt liegt mein voller Fokus auf den Laax Open und auf der Olympia-Qualifikation», sagt Bösch.