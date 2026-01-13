Fabian Bösch hat seinen Rücktritt vom Leistungssport auf das Saison-Ende angekündigt. Der 28-Jährige zählt seit mehr als 10 Jahren zu den prägenden Figuren im Freeski-Zirkus – sowohl im Slopestyle als auch im Big Air.
Insgesamt stand er 8-mal auf einem Weltcup-Podest. Seine grössten Titel feierte er an Weltmeisterschaften: 2015 gewann er in Kreischberg (AUT) Gold im Slopestyle, 2019 folgte in Park City (USA) Gold im Big Air.
Auch auf der grössten Bühne des Freestyle-Sports, den X-Games, setzte Bösch Meilensteine:
- 2016 holte er in Aspen Gold im Big Air, einen Monat später folgte Silber bei den X-Games in Oslo.
- Unvergessen bleibt sein Auftritt bei den X-Games 2018 in Aspen, als er mit einem linksseitigen Triple Cork 1980 Safety Grab die bis dahin grösste je gezeigte Rotation im Wettbewerb landete.
- 2019 legte er mit dem ersten Quad Flip 1980 in der Geschichte des Big Air nach.
3 Mal stand Bösch bislang auch bei Olympia am Start. Über Rang 6 im Slopestyle 2022 kam er indes nicht hinaus. «Jetzt liegt mein voller Fokus auf den Laax Open und auf der Olympia-Qualifikation», sagt Bösch.