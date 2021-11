Legende: Wurde verhaftet Die Belarussin Alexandra Romanowskaja, die 2019 bei der Ski-Freestyle-WM Gold gewonnen hat. Getty Images

Die belarussische Ski-Freestyle-Athletin Alexandra Romanowskaja ist kurzzeitig festgenommen worden. Wie die oppositionelle belarussische Athletenvertretung Belarusian Sport Solidarity Foundation (BSSF) mitteilte, sei die 25-Jährige am Mittwoch nach dem Training aufgegriffen und festgesetzt worden.

Romanowskaja, die 2019 in Park City den Weltmeistertitel im Ski Freestyle geholt hatte und als Sportlerin des Jahres in Belarus ausgezeichnet wurde, hatte in den vergangenen Monaten Kritik am autoritären Machthaber Alexander Lukaschenko geäussert.

Zu Geldstrafe verurteilt

Nun wurde sie am Donnerstag zu einer Geldstrafe verurteilt, laut BSSF beläuft sich diese auf über 1000 Dollar. Die Verurteilung der Athletin, die wieder auf freiem Fuss ist, erfolgte demzufolge im Zusammenhang mit angeblichen Verstössen bei einer Demonstration.

Lukaschenko bekämpft Oppositionelle insbesondere seit den als gefälscht geltenden Präsidentenwahlen im vergangenen Jahr mit harter Hand. Auch kritische Sportlerinnen und Sportler sind nicht davor sicher.

