Kein Podestplatz für die Schweiz im letzten Skicross-Rennen der Saison in Gällivare: Fanny Smith muss im Final mit Rang 4 vorliebnehmen.

Die Schwedin Sandra Näslund gewinnt auch das zweite Heimrennen und feiert ihren 50. Sieg im Weltcup.

Vom Schweizer Männer-Sextett kommt keiner weiter als bis in den Viertelfinal.

Die Olympia-Zweite Fanny Smith hat bei der Weltcup-Dernière in Gällivare das Podest als 4. verpasst. Die 33-jährige Waadtländerin verfehlte somit auch im Weltcup-Gesamtklassement den Sprung unter die besten 3.

Die Schweizerin war im Final zunächst gut auf Kurs, ehe sie im Kampf um Platz 2 hinter Sandra Näslund Tempo einbüsste und durchgereicht wurde. Die Schwedin, die bereits vor dem Rennen als Siegerin des Gesamtweltcups festgestanden hatte, erreichte ihrerseits mit dem 50. Weltcupsieg einen weiteren Meilenstein ihrer Karriere. Die Französin Marielle Berger Sabbatel wurde zum Karriere-Abschluss Zweite, Platz 3 ging an die deutsche Olympiasiegerin Daniela Maier.

Isabelle Zippert egalisierte zum Abschluss ihrer ersten Weltcupsaison mit Platz 5 ihr Karriere-Bestresultat. Sie war bereits im Dezember in Innichen 5. geworden. Ihre Konkurrentinnen im kleinen Final, unter ihnen Saskja Lack, waren allesamt in einen Sturz verwickelt. Bereits im Viertelfinal hängen geblieben waren Sixtine Cousin und Talina Gantenbein.

Lenherr zum Abschluss im Viertelfinal

Bei den Männern entschied Olympiasieger Simone Deromedis einen spannenden Final hauchdünn im Fotofinish für sich. Gesamtweltcup-Sieger Reece Howden aus Kanada hatte um eine Fingerlänge das Nachsehen.

Das Schweizer Sextett hatte sich nach den Achtelfinals auf ein Trio reduziert. Weiter ging es für Jonas Lenherr in seinem letzten Rennen der Karriere, Alex Fiva und Tobias Baur aber nicht. Romain Détraz, auch er bei seiner Dernière, überstand die erste K.o.-Runde nicht. Gil Martin und Ryan Regez schieden ebenfalls bei erster Gelegenheit aus.