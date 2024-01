Legende: Jonas Lenherr im Skicross (links) & Kalle Koblet im Boardercross Beide stehen sie vor einem vielbeachteten Auftritt vor Heimpublikum. Keystone/Jeff McIntosh/Canadian Press & Freshfocus/Pascal Müller

In welcher Sportart stehen Weltcup-Rennen an?

Snowboardcross – Es ist dies erst der 3. Halt im laufenden Winter, bis Ende März figurieren Rennen an 5 weiteren Stationen im Kalender.

Programm bei der erstmaligen Weltcup-Durchführung in St. Moritz: Qualifikation Männer & Frauen am Donnerstag ; K.o.-Phase Männer & Frauen am Freitagmittag (Details siehe Live-Hinweis).

Programm bei der erstmaligen Weltcup-Durchführung in St. Moritz: Qualifikation Männer & Frauen am Samstag; K.o.-Phase Männer & Frauen am Sonntagmittag (Details siehe in der folgenden Box).

Live-Programm bei SRF aus St. Moritz Box aufklappen Box zuklappen In zwei verschiedenen Sportarten ist im Engadin der Weltcup zu Gast. Verfolgen sie die K.o.-Phasen der beiden Events wie folgt live: Freitag, Boardercross – ab 11:55 Uhr

– ab 11:55 Uhr Sonntag, Skicross – ab 12:10 Uhr Die Übertragungen beginnen jeweils im Stream auf unserer Webseite sowie in der Sport App und wechseln später auch ins TV auf SRF zwei. Es kommentiert Dani Kern.

01:06 Video Archiv: Beim Nachtrennen in Arosa verpassen die Einheimischen das Podest Aus Sport-Clip vom 12.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 6 Sekunden.

Was hat es mit der Häufung von Anlässen in St. Moritz auf sich?

Der Doppel-Event auf der Corviglia, für beide Sportarten eine Premiere auf Weltcup-Stufe, ist erst der Anfang eines Mammutanlasses und gleichzeitig ein kleiner Probelauf. Denn im März 2025 beherbergt das Engadin die Weltmeisterschaften im Ski Freestyle sowie Snowboard.

Die Titelkämpfe werden folgende imposanten Kennzahlen vereinen: 1200 Athletinnen und Athleten aus 35 Nationen; rund 70'000 Zuschauende an 14 Wettkampftagen; 28 Entscheidungen in 15 Disziplinen.

Audio Radio-Beitrag zur neuen, fix installierten Skicross-Piste in St. Moritz 02:48 min Bild: Keystone-Archiv/Valentin Flauraud abspielen. Laufzeit 2 Minuten 48 Sekunden.

Wen schickt Swiss-Ski ins Rennen?

Insgesamt kommen gemäss Aufgebot 26 Schweizer und Schweizerinnen zu einem Auftritt vor heimischem Anhang.

Snowboardcross (7). Frauen: Aline Albrecht, Anouk Dörig, Sophie Hediger, Sina Siegenthaler. – Männer: Valerio Jud, Kalle Koblet, Nicola Lubasch.

(7). Frauen: Aline Albrecht, Anouk Dörig, Sophie Hediger, Sina Siegenthaler. – Männer: Valerio Jud, Kalle Koblet, Nicola Lubasch. Skicross (19). Frauen: Talina Gantenbein, Fanny Smith, Sixtine Cousin, Saskja Lack, Margaux Dumont, Natalie Schär, Chiara von Moos. – Männer: Marc Bischofberger, Romain Détraz, Alex Fiva, Jonas Lenherr, Ryan Regez, Tobias Baur, Gil Martin, Sven Liechti, Sandro Lohner, Noah Lubasch, Alex Marro, Robin Tissières.

Wie steht es um die Schweizer Chancen?

Sina Siegenthaler (23) tritt mit viel Selbstvertrauen an, denn die Bernerin setzte sich beim letzten Rennen Mitte Dezember im italienischen Breuil-Cervinia durch und sorgte dabei für ihren 1. Weltcup-Triumph. Letztmals hat eine Schweizer Boardercrosserin im Februar 2009 (!) ein solch durchschlagender Erfolg feiern können.

Siegenthaler schaffte es in der laufenden Saison an der Seite von Kalle Koblet (26) gleich nochmals aufs Podest – nach ihrem Einzel-Coup resultierte am Tag darauf an gleicher Stätte Platz 3 in der Mixed-Konkurrenz. Koblet wiederum hatte vor knapp 10 Monaten in der Sierra Nevada seinen ersten und bislang einzigen Weltcup-Sieg herausgefahren.

Bei Jonas Lenherr (34) könnte das Timing nicht besser sein. Der Ostschweizer Skicrosser gelangte letzten Sonntag in Nakiska zu seinem 1. Saisonsieg und insgesamt 5. Weltcup-Erfolg. Allerdings hatten hinterher er wie der gesamte Tross die weite Rückreise aus den kanadischen Rocky Mountains inklusive Anreise in die Bündner Bergen zu bewältigen.

01:17 Video Archiv: Lenherr setzt sich in Nakiska durch Aus Sport-Clip vom 21.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Auch im Lager der Frauen stand mit Sixtine Cousin (24) heuer eine Schweizerin schon auf der obersten Treppenstufe: Sie setzte sich sensationell in Innichen durch. Zudem gilt Fanny Smith (31) mit schon 3 Saison-Podestplätzen jederzeit als Erfolgsgarantin. Angekündigt werden ferner die Comebacks von Olympiasieger Ryan Regez (30) und Marc Bischofberger (32) nach langwierigen Verletzungen.