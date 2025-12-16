Fanny Smith fährt im Skicross-Weltcup in Arosa als Dritte aufs Podest.

Die Waadtländerin wird Dritte. Es ist der erste Schweizer Podestplatz in Arosa seit 2021.

Die Schweizer Männer scheitern alle spätestens im Achtelfinal.

Fanny Smith beendete in Arosa eine vierjährige Durststrecke. Im Skiort in Graubünden hatte die Schweiz seit 2021 auf einen Podestplatz gewartet – bis am Dienstagabend. Smith, die in der Qualifikation die Schnellste gewesen war, marschierte souverän in den grossen Final. Dort erwischte die Romande für einmal keinen Traumstart.

Dies rächte sich auf dem extrem kurzen Kurs sofort. Smith konnte den davoneilenden Sandra Näslund (SWE) und Daniela Maier (GER) nicht mehr das Wasser reichen und wurde Dritte. Der Sieg ging wie so häufig an Näslund, die nun bei 42 Erfolgen im Weltcup steht.

Gantenbein und Cousin im kleinen Final

Für Talina Gantenbein sah es im Halbfinal, den Smith für sich entschieden hatte, bis etwa zur Hälfte des Kurses gut aus. Wegen eines Fahrfehlers verlor sie etwas Zeit, prompt konnte sie ihren 2. Platz nicht verteidigen.

Ebenfalls im Halbfinal das Nachsehen hatte Sixtine Cousin. Die Genferin behielt im kleinen Final gegen Gantenbein (7.) das bessere Ende für sich und fuhr auf den 6. Platz.

Schweizer Serien-Out im Achtelfinal

«Es ist extrem startlastig. In meinem Alter ist die Schnellkraft vielleicht nicht mehr ganz so vorhanden», hatte Alex Fiva im Vorfeld mit einem Schmunzeln gesagt.

Der 39-Jährige sollte recht behalten. Fiva blieb bereits im Achtelfinal hängen, nachdem er am langsamsten aus den Startlöchern gekommen war. Er wurde wie Ryan Regez und Gil Martin Letzter seines Heats. Bitter war das Out vor allem für Martin, der einen guten Start erwischte, dann aber in die Bredouille geriet und zurückfiel.

Der Sieg ging an Reece Howden (CAN) vor Johannes Aujesky (AUT) und David Mobärg (SWE).

So geht's weiter

Schon am kommenden Wochenende sind die Skicross-Cracks wieder gefordert. SRF überträgt die Rennen in Innichen (ITA) am Samstag (ab 12:00 Uhr) und am Sonntag (ab 11:55 Uhr) wie gewohnt live.

Skicross