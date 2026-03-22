Beim Skicross-Weltcup in Craigleith (CAN) fährt Fanny Smith als 3. erneut aufs Podest. Der Tagessieg geht an die Schwedin Sandra Näslund.

Saskja Lack und Talina Gantenbein schaffen es in den kleinen Final und beenden den Wettkampf als 6. und 7.

Die Schweizer Männer wissen nicht zu überzeugen: Nur Ryan Regez übersteht die erste K.o.-Runde, scheidet dann aber im Viertelfinal aus.

Wie schon am Vortag qualifizierte sich Fanny Smith für den grossen Final. Mit einer starken Aufholjagd im Halbfinal war ihr dies als einziger Schweizerin gelungen. Im Viertelfinal hatten sich noch alle 3 Schweizerinnen, Talina Gantenbein, Saskja Lack und Smith, jeweils als Zweite für die Runde der letzten 8 qualifizieren können. Dort scheiterten Lack und Gantenbein. Sie beendeten den Wettkampf auf den Rängen 6 und 7, für Smith ging es abermals um einen Podestplatz.

Im Final erwischte sie einen guten Start, fiel aber bald auf den 3. Zwischenrang zurück. Von diesem liess sie sich nicht mehr verdrängen, gegen vorne ging aber auch nichts mehr: Sandra Näslund (SWE) gewann vor Marielle Berger Sabbatel (FRA). Nach drei Siegen in Serie in Craigleith durfte sich Smith immerhin über den 6. Podestplatz der Saison freuen.

Schweizer spielen keine Rolle

Ausser Regez scheint die Strecke in Craigleith den Schweizer Männern gar nicht zu liegen: Alle anderen 5, die sich für die K.o.-Läufe qualifiziert hatten, schieden wie schon am Samstag in den Achtelfinals aus. Alex Fiva wurde zum zweiten Mal hintereinander hinter Regez 3. im Achtelfinallauf. Für Regez war dann nach den Viertelfinals auch Schluss.

Der Sieg ging den Italiener Federico Tomasoni, dahinter schafften es die beiden Einheimischen, Kaleb Barnum und Kristofor Mahler, aufs Podest. Eine weitere gute Nachricht aus kanadischer Sicht: Trotz des Ausscheidens im Viertelfinal ist Reece Howden der Gesamtweltcup nicht mehr zu nehmen.

So geht's weiter

Nach dem Abstecher nach Kanada kommen die Skicrosserinnen und Skicrosser für die letzte Weltcupstation nochmals nach Europa zurück. In Gälliväre (SWE) stehen am kommenden Wochenende die letzten beiden Rennen der Saison an.