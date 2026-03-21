Fanny Smith feiert in Craigleith (CAN) ihren 37. Weltcupsieg. Saskja Lack verpasst das Podest als 4. knapp.

Hannah Schmidt (CAN) und Jole Galli (ITA) komplettieren das Podest. Bei den Männern gewinnt Youri Duplessis Kergomard (FRA).

Von den Schweizer Männern schafft es nur Ryan Regez über den Achtelfinal hinaus. Er beendet den Wettkampf auf Rang 6.

Wie schon vor 3 Wochen in Kopaonik (SRB) gingen Saskja Lack und Fanny Smith gemeinsam im grossen Final an den Start. Während Lack abermals mit dem undankbaren 4. Platz vorliebnehmen musste, gelang Smith im kanadischen Craigleith der grosse Wurf. Lange auf Rang 2 fahrend überholte sie in der letzten Kurve die Einheimische Hannah Schmidt und gewann erstmals in diesem Winter ein Weltcuprennen. Es war ihr dritter Triumph in Craigleith de suite und ihr 37. Weltcupsieg.

Smith und Lack waren auch schon in beiden vorangegangenen Läufen gemeinsam gestartet. Sowohl den Viertelfinal als auch den Halbfinal beendeten die beiden auf den Rängen 1 und 2. Bitter für Lack: Sie war dort jeweils die Laufschnellste.

Neben Lack und Smith war bei den Frauen nur Isabelle Zippert in den K.o.-Läufen an den Start gegangen. Dank einer starken Aufholjagd im Viertelfinal schaffte sie es zum erst dritten Mal in ihrer Karriere in einen Halbfinal. Dort war sie als 4. chancenlos und im kleinen Final schied sie aus.

Nur Regez nimmt die erste Hürde

Bei den Männern waren die beiden Schweizer Trümpfe, Ryan Regez und Alex Fiva, im Achtelfinal gemeinsam an den Start gegangen. Fiva war lange vor Regez unterwegs, musste den Berner Oberländer aber am Ende noch passieren lassen und schied als 3. früh aus. Auch Tobias Baur und Romain Détraz schieden als 3. in ihren Läufen aus, Jonas Lenherr musste aus gesundheitlichen Gründen auf den Start verzichten.

Den Viertelfinal überstand Regez ziemlich unverhofft: Er war lange als Letzter unterwegs, bis zwei Konkurrenten ausschieden. Nach Rang 3 im Halbfinal wurde Regez 2. im kleinen Final und beendete somit den Tag auf Rang 6.