Skicrosserin Talina Gantenbein fährt beim Weltcup in Innichen (ITA) auf den 2. Platz.

Die Schweizerin muss sich im Final nur Daniela Maier (GER) geschlagen geben.

Bei den Männern ist Alex Fiva auf Podestkurs, begeht aber einen Fahrfehler.

Sechsmal war Talina Gantenbein im Weltcup bislang auf den 3. Rang gefahren. In Innichen reichte es der 26-jährigen Schweizerin nun erstmals zu Platz 2 – zum Sieg aber (noch) nicht. Die Deutsche Daniela Maier ging im Final in der ersten Kurve in Front und liess sich nicht mehr überholen.

In Abwesenheit der weiterhin angeschlagenen Fanny Smith und auch von Sandra Näslund (SWE) hatte Quali-Siegerin Gantenbein sowohl ihren Viertel- als auch ihren Halbfinal gewonnen. In die Vorschlussrunde stiess mit Natalie Schär eine zweite Schweizerin vor. Sie belegte letztlich den 7. Schlussrang.

Fiva verpasst Podest

Im Männer-Final rutschte Alex Fiva auf Position 3 liegend nach einem Innenskifehler weg. Zwar war der Routinier rasch wieder auf den Beinen, der Podestplatz war aber weg. Den Tagessieg sicherte sich Florian Wilmsmann (GER). Tobias Baur wurde im kleinen Final 2. (Gesamtrang 6).

Das K.o.-Tableau war aus Schweizer Sicht unglücklich: 3 der 5 Schweizer trafen im selben Achtelfinal aufeinander. Fiva gewann diesen, für Romain Détraz und Marc Bischofberger war früh Schluss. Auch Ryan Regez musste nach der 1. K.o.-Runde die Segel streichen.

So geht es weiter

Die Skicrosserinnen und Skicrosser stehen in Innichen am Samstag gleich nochmals im Einsatz. Bei SRF sind Sie ab 12:55 Uhr live mit dabei. Danach gönnen sich die Cracks einen knappen Monat Pause, ehe die Saison am 16. und 17. Januar auf der Reiteralm in Österreich wieder aufgenommen wird.

Skicross