Saskja Lack fährt beim 2. Skicross-Rennen im serbischen Kopaonik auf den 3. Rang.

Fanny Smith stürzt im Final heftig. Der Sieg geht einmal mehr an die Schwedin Sandra Näslund.

Bei den Männern wird Alex Fiva als 6. bester Schweizer. Reece Howden (CAN) gewinnt.

Nachdem am Freitag noch alle Schweizerinnen den Final verpasst hatten, schafften es am Samstag im zweiten Rennen gleich deren zwei in den letzten Heat: Fanny Smith und Saskja Lack. Die beiden mussten nach dem Start Favoritin Sandra Näslund (SWE) und Olympiasiegerin Daniela Maier (GER) den Vortritt lassen und fuhren zunächst auf den Rängen 3 und 4.

Bei der Anfahrt auf eine Schanze stürzte die auf Platz 3 liegende Smith dann heftig. Nach einem Verschneider hob sie unkontrolliert ab und landete auf dem Rücken. Sie konnte den Heat nicht zu Ende fahren und schied aus. Damit erbte Lack den dritten Zwischenrang. Nach vorne konnte sie aber nichts mehr ausrichten. Die Winterthurerin feierte den vierten Podestplatz ihrer Karriere. Der Sieg ging wie schon im ersten Rennen an Näslund, Maier wurde Zweite.

Zippert und Fiva im kleinen Final

Mit Isabelle Zippert hatte es eine dritte Schweizerin in den Halbfinal geschafft. Die 25-Jährige konnte dort aber nicht mit den schnellsten Athletinnen mithalten. Im kleinen Final schied Zippert aus. Der achte Rang war ihr zweitbestes Karriere-Resultat.

Bei den Männern schaffte es erneut kein Schweizer in den Final. Das beste Ergebnis fuhr Alex Fiva heraus. Der Bronzegewinner von Milano Cortina wurde im kleinen Final Zweiter und belegte damit den sechsten Schlussrang. Reece Howden (CAN) jubelte über den Sieg.

Skicross in Kopaonik