Marc Bischofberger fährt in Val Thorens auf den 3. Rang. Bei den Frauen feiert Sandra Näslund ihren 30. Weltcupsieg.

Skicross in Val Thorens

Auf die zwei Schweizer Podestplätze vom Donnerstag zum Auftakt in die Skicross-Saison in Val Thorens folgt einen Tag später ein weiterer. Marc Bischofberger überzeugte und fuhr auf den 3. Rang. Im Final kam es zwar zu einem Kontakt mit Florian Wilmsmann, doch weil der Appenzeller korrekt durch alle Tore fuhr und er vor dem Deutschen ins Ziel kam, blieb sein 3. Platz bestehen.

Der Sieg ging an den Österreicher Mathias Graf, der sich im Zweikampf mit Youri Kergomard Duplessis (FRA) durchsetzte. Für Graf war es in seinem erst zweiten Weltcup-Rennen der Karriere bereits der erste Sieg – nachdem der 26-Jährige noch im Sommer für kurze Zeit seine Karriere für beendet erklärt hatte.

Schliessen 01:42 Video Bischofbergers turbulente Fahrt auf den 3. Rang Aus Sport-Clip vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 42 Sekunden. 00:38 Video Bischofberger: «Es wurde gekämpft und war sehr schwierig» Aus Sport-Clip vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 38 Sekunden.

Enttäuschung für Lenherr

Bereits früh war der Renntag für Jonas Lenherr und Ryan Regez beendet. Während es für Olympiasieger Regez mit dem Achtelfinal-Out als Letzter seines Heats die nächste Enttäuschung absetzte, konnte Lenherr seinen Podestplatz vom Donnerstag nicht bestätigen. Auch für ihn endete die K.o.-Runde frühestmöglich.

Etwas länger im Wettkampf verweilte Alex Fiva. Auch sein Rennen fand jedoch ein äusserst unglückliches Ende. Im Viertelfinal stürzte der 36-Jährige und blieb zunächst liegen. Im Anschluss konnte er jedoch selbstständig die Piste herunterfahren.

Näslund mit Rekordsieg

Der Sieg bei den Frauen ging einmal mehr an Sandra Näslund. Die Schwedin feierte ihren 30. Weltcupsieg und überholte damit die Schweizerin Fanny Smith, die bei 29. Weltcupsiegen steht. Hannah Schmidt (CAN) und Daniela Maier (GER) komplettierten das Podest. Für die 26-jährige Näslund ist es nach dem Sieg am Donnerstag der perfekte Saisonstart.

Smith bricht ab

Das Rennen von Smith hatte nur wenige Meter gedauert. Am Donnerstag fuhr sie noch auf den 4. Rang, am Freitag war sie jedoch durch eine Erkältung geschwächt. Um sich für das Heimrennen vom Montag in Arosa zu schonen, entschied sie sich bereits früh, ihren Viertelfinal-Lauf abzubrechen.

Talina Gantenbein setzte ihren starken Saisonstart fort. Zwar endete die Hoffnung auf einen weiteren Podestplatz im Halbfinal. Doch im kleinen Final überzeugte sie erneut und fuhr als Erste durchs Ziel. Damit stehen für die 24-Jährige nach den ersten Wettkämpfen ein 3. und ein 5. Platz zu Buche.

01:34 Video Gantenbein muss sich im Halbfinal geschlagen geben Aus Sport-Clip vom 09.12.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Am Montag geht's weiter

Schon am Montag folgt dann das Heimspiel unter Flutlicht in Arosa. Das Rennen sehen Sie live bei SRF.