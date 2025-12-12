Skicrosserin Fanny Smith fährt beim zweiten Weltcup-Rennen der Saison in Val Thorens als Dritte auf das Podest.

Der Sieg geht erneut an die schwedische Überfliegerin Sandra Näslund.

Die Schweizer Männer scheitern alle spätestens im Viertelfinal.

Im zweiten Weltcup-Rennen der Saison hat es für die Schweiz den ersten Podestplatz abgesetzt. Am Donnerstag hatte sich Fanny Smith in Val Thorens noch mit dem 5. Rang zufriedengeben müssen. Am Freitag überstand sie dann ihren Halbfinal und schaffte souverän den Einzug in den Final.

Dort blieb Rückkehrerin und Überfliegerin Sandra Näslund eine Klasse für sich und holte den Sieg souverän. Für die Schwedin war es der zweite Triumph der Saison und der 41. Weltcup-Einzelsieg. Marielle Berger Sabbatel (FRA) wurde Zweite, Smith fuhr unbedrängt auf den 3. Rang und holte ihren 85. Podestplatz im Weltcup. Die Italienerin Jole Galli lag deutlich zurück.

Neben Smith hatte es auch Saskja Lack in den Halbfinal geschafft. Die 25-Jährige verpasste jedoch den Finaleinzug klar. Im kleinen Final zeigte sie dann eine starke Leistung und sicherte sich den 5. Schlussrang. Sixtine Cousin war im Viertelfinal ausgeschieden.

Schweizer Männer früh out

Die Schweizer Männer konnten wie bereits am Vortag nicht um die Podestplätze mitreden. Alex Fiva und Tobias Baur schafften es zumindest in den Viertelfinal, blieben dort aber jeweils als Dritter ihres Heats hängen. Jonas Lenherr, Gil Martin und Ryan Regez scheiterten im Achtelfinal, Romain Détraz konnte wegen einer Verletzung nicht antreten.

Der Sieg ging etwas überraschend an den Kanadier Kevin Drury. Der 37-Jährige setzte sich auf der Zielgeraden gegen den Italiener Simone Deromedis, den Sieger des Vortags, durch. Tristan Takats (AUT) komplettierte das Podest.

So geht's weiter

Lange Pause haben die Skicrosser und Skicrosserinnen nicht. Bereits am Dienstag steht der Nacht-Event in Arosa an. Am nächsten Wochenende finden dann im italienischen Innichen zwei Rennen statt.

Übersicht