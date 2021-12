Nach den packenden Frauen- und Männer-Rennen am Dienstagabend kommt Arosa am Mittwoch erneut in den Genuss grossen Weltcup-Spektakels. Ab 19:00 Uhr sausen die Athletinnen und Athleten im Mixed-Teamevent den Hang bei Flutlicht hinunter.

Insgesamt stehen 16 Mannschaften am Start. Jeweils eine Frau und ein Mann aus der gleichen Nation werden zusammenspannen und versuchen, die anderen «Pärchen» auszustechen. Die Frauen absolvieren ihren Lauf zuerst, die Männer starten dann mit dem zeitlichen Abstand, den die Frauen herausgefahren haben. Die insgesamt schnellere Equipe kommt in die nächste Runde, es kommt also der K.o.-Modus zum Zug.