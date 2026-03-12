Alex Fiva beleg beim Skicross-Weltcup im Montafon den 3. Rang.

Gil Martin (5.) egalisiert sein bestes Resultat, Reece Howden (CAN) holt den Tagessieg.

Bei den Frauen gewinnt Sandra Näslund (SWE) zum 47. Mal, Talina Gantenbein schafft's in die Top 10.

Alex Fiva hat seinen 3. Podestplatz der Saison herausgefahren. Der Schweizer belegte beim Skicross-Weltcup im Montafon Rang 3. Der Olympia-Bronzegewinner von Milano Cortina 2026 kam beim Start nicht wie gewünscht weg. So konnte der 40-Jährige auf dem Kurs, auf dem es ohnehin schwierig war zu überholen, das Top-Duo nicht gefährden.

Fiva musste Reece Howden und Simone Deromedis (ITA) den Vortritt lassen, während er Nicolas Raffort (FRA) in Schach hielt. Der siegreiche Kanadier gewann alle seine Heats souverän. Fiva versöhnte sich so mit dem Rennen in Österreich. In den Vorarlberger Alpen hatte der Bündner 2015 mit Rang 7 sein bestes Resultat eingefahren.

«Das Rennen war super, den Final habe ich mir anders vorgestellt», analysierte der Routinier. Er habe seinen Start etwas verschlafen, sei mit dem Podest aber zufrieden. Der Weltcup diente auch als Generalprobe für die WM im nächsten Jahr. Ist Fiva dann mit dabei? «Das frage ich mich auch. Ich lasse mir das offen und entscheide im Frühling», erklärte der Routinier im Hinblick auf ein mögliches Karriereende.

Martin Fünfter, Gantenbein in Top 10 – Näslunds Nummer 47

Gil Martin egalisierte mit Rang 5 sein bestes Karriereresultat. Ryan Regez, der sich ebenfalls für den kleinen Final qualifiziert hatte, landete auf der 8. Position. Romain Détraz, Lucas Richard und Jonas Lenherr waren bereits in den Achtelfinals gescheitert, Tobias Baur im Viertelfinal.

Bei den Frauen sorgte Talina Gantenbein für das beste Schweizer Resultat. Sie belegte im kleinen Final den letzten Rang und wurde insgesamt Achte. Sixtine Cousin und Saskja Lack waren im Viertelfinal ausgeschieden. Die angeschlagene Fanny Smith verzichtete auf die Reise ins Vorarlberg. Den Tagessieg schnappte sich Sandra Näslund, die zum 8. Mal in dieser Saison und zum 47. Mal insgesamt triumphierte.

So geht's weiter

Für den Skicross-Zirkus stehen in dieser Saison noch 2 Weltcup-Stationen an. Im kanadischen Craigleith (21./22. März) und im schwedischen Gällivare (28./29. März) sind je 2 Wettbewerbe zu absolvieren. Alle Rennen gibt es live bei SRF.

Skicross