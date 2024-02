Skicross-Weltcup in Alleghe

Alex Fiva wird im 2. Skicross-Weltcuprennen von Alleghe (ITA) Dritter, wird aber wegen eines regelwidrigen Kontakts mit einem Gegner im Finallauf auf Platz 4 zurückversetzt.

Die Schweizerinnen verpassen das Podest ebenfalls. Talina Gantenbein und Saskja Lack werden 6. und 7.

Alex Fiva und die italienischen Dolomiten, das schien zu passen. Nach Platz 2 am Freitag stand der Bündner auch am Samstag hinter Reece Howden (CAN) und Florian Wilmsmann (GER) als Dritter auf dem Podest. Doch die Jury bestrafte den Routinier für ein Rencontre im Finallauf. Fiva hatte Johannes Aujesky berührt. Er wurde dafür mit einer gelben Karte sanktioniert und auf Platz 4 zurückversetzt.

02:55 Video Die Rennleitung interveniert: Fivas Überholmanöver war reglementwidrig Aus Sport-Clip vom 03.02.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 55 Sekunden.

Auch sonst machte sich im Schweizer Lager Ernüchterung breit. Obwohl es 7 Schweizer in die Ausscheidung geschafft hatten, blieben 6 bei erster Gelegenheit hängen. Tobias Baur, Sandro Lohner, Ryan Regez, Marc Bischofberger, Gil Martin und Alex Marro scheiterten allesamt im Achtelfinal.

Gantenbein und Lack im kleinen Final

Bei den Frauen bedeutete der Halbfinal Endstation für die letzten Schweizerinnen. Talina Gantenbein und Saskja Lack, die am Freitag beide noch auf dem Podest gestanden hatten, schafften es lediglich in den kleinen Final und wurden am Ende 6. und 7.

Fanny Smith musste nach ihrem Sturz wie schon am Vortag forfait geben. Auch Margaux Dumont, die angeschlagen angetreten war, brach ihren Lauf kurz nach dem Start ab. Sixtine Cousin kam in ihrem Viertelfinal-Heat nicht über Platz 3 hinaus und schied aus.

Der Final befand sich fest in kanadischer Hand. Marielle Thompson siegte vor Brittany Phelan, Hannah Schmidt wurde 4. Einzig Marielle Berger Sabbatel (FRA) konnte die kanadische Phalanx als Dritte durchbrechen.