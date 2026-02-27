Die Schweizer Skicrosser verpassen die Podestränge beim ersten von zwei Weltcup-Rennen im serbischen Kopaonik.

Bei den Männern wird Alex Fiva als bester Swiss-Ski-Athlet Fünfter, bei den Frauen belegt Fanny Smith Rang 6.

Die Tagessiege gehen an den Deutschen Tim Hronek und die schwedische Gesamtweltcup-Führende Sandra Näslund.

Das erste Rennen nach den Olympischen Spielen ist aus Schweizer Sicht nicht wunschgemäss verlaufen. Zwar schafften es im serbischen Kopaonik mit Ryan Regez und dem Olympia-Dritten Alex Fiva zwei Schweizer bis in die Halbfinals, dort war dann aber für beide Endstation. Im kleinen Final setzte sich Fiva durch und schnappte sich den 5. Schlussrang, Regez wurde in der Endabrechnung Siebter.

Sturz-Drama im Final

Der grosse Final war nach einem Sturz mit drei involvierten Fahrern schon früh zugunsten von Reece Howden entschieden. Allerdings entschied die Jury, dass Howden den Sturz im Duell mit dem Deutschen Florian Wilmsmann provoziert hatte. Howden erhielt die gelbe Karte und wurde auf den 4. Rang zurückversetzt. Der Tagessieg ging stattdessen an den Deutschen Tim Hronek.

Für drei der insgesamt sechs Schweizer hatte bereits der Achtelfinal Endstation bedeutet. Romain Détraz, Tobias Baur und Jonas Lenherr überstanden die erste K.o.-Runde nicht. Gil Martin qualifizierte sich als Zweiter seines Heats für den Viertelfinal, blieb dort aber chancenlos.

Smith auf Rang 6

Auch bei den Frauen fand der grosse Final ohne Schweizer Beteiligung statt. Als letzte Swiss-Ski-Athletin erwischte es Fanny Smith im Halbfinal. Der Silbermedaillen-Gewinnerin von Milano Cortina blieb in ihrem Halbfinal-Heat hinter den beiden Französinnen Jade Grillet Aubert und Marielle Berger Sabbatel nur Platz 3. Im kleinen Final überquerte Smith die Ziellinie als Zweite und beendete den Wettkampf auf Rang 6.

Die weiteren Schweizerinnen Talina Gantenbein, Sixtine Cousin und Saskja Lack blieben bereits in der ersten K.o.-Runde, sprich den Viertelfinals, hängen. Derweil feierte die Skicross-Überfliegerin Sandra Näslund ihren bereits 45. Weltcupsieg.

So geht's weiter

Bereits am Samstag steht in Kopaonik, das erstmals Skicross-Weltcup-Station ist, die Reprise an. SRF übertägt das zweite Rennen ab 10:10 Uhr live in der Sport App.