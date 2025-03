Sonntag, 21:40 Uhr, SRF zwei - DOK über Mathilde Gremauds erfolgreichste Saison

In der Saison 2023/24 führt kein Weg an Mathilde Gremaud vorbei. Die Schweizer Freeskierin schaut in der Sport-Dokumentation «Mathilde Gremaud’s Most Defining Season Yet» auf ihren bisher prägendsten und erfolgreichsten Winter zurück.