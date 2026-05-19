Der 53-Jährige übernimmt im Skicross-Team das Zepter. Er bringt viel Erfahrung mit – und doch wird er gefordert sein.

Lindsey Vonn, Breezy Johnson, Ilka Stuhec, Lara Gut-Behrami, Corinne Suter, Jasmine Flury, Julia Mancuso – es sind nur einige der Ski-alpin-Stars, mit denen Stefan Abplanalp zusammengearbeitet hat.

Diese geballte Erfahrung wird der 53-jährige Berner Oberländer ab kommender Saison beim Schweizer Skicross-Team einbringen. «Ich möchte sie zu besseren Skifahrerinnen und Skifahrern machen; sie also technisch auf ein neues Level bringen», so Abplanalp über sein konkretes Ziel.

Taktik als grosse Herausforderung

Doch Abplanalp weiss auch, dass es damit nicht getan ist, zumal er selbst noch einiges zu lernen hat. Beim Skicross fahren im Vergleich zum Ski alpin vier Cracks gleichzeitig den Hang hinunter. «Dabei muss ich nicht nur das Taktische besser verstehen, sondern auch das Reglement.»

Abplanalp, der zuletzt als Gruppentrainer für die Swiss-Ski-Speed-Fahrerinnen arbeitete, darf sich auf jede Menge Abwechslung freuen. «Als Cheftrainer hat man verschiedene Hüte auf», sagt er. Zum einen sei er Fahrtrainer, der die Linie vorgibt und technisch korrigiert. «Andererseits leiste ich aber auch mentale Arbeit und motiviere.»

Staff darf nicht zu kurz kommen

Hinzu komme die strategische Richtung der Athletinnen und Athleten: «Wohin will man? Was sind die Ziele? Und dann geht es darum, den Weg aufzuzeigen, wie man dieses Ziel erreichen kann.»

Und was auch wichtig sei: «Man coacht nicht nur die Athletinnen und Athleten, sondern auch die Serviceleute und den gesamten Staff. Es ist also die Kernaufgabe, dafür zu sorgen, dass sich alle auf dem maximalen Level entwickeln können.» Zudem gehört auch die Reiseorganisation in seinen Tätigkeitsbereich.