Mit einem «Double Full-Double Full-Full» wurde Noé Roth an der Heim-WM im Engadin im März sensationell Weltmeister im Aerials. 143,31 Punkte erhielt der Zuger für seinen Sprung – ein Rekord im Aerials-Sport. In dieser Saison will er die Messlatte noch höher setzen. Der «Hurricane», der schwierigste Sprung mit 3 Salti und 5 Schrauben, soll in den Schnee gezaubert werden.

Bei seinen bisher zwei Olympia-Teilnahmen ging der 24-Jährige ohne Medaille nach Hause. Während er 2023 und 2025 WM-Gold gewann, musste er sich im Zeichen der olympischen Ringe mit Rang 4 begnügen. Das möchte er in Mailand ändern, sieht es momentan aber noch sehr locker: «Es ist ein Tag in vier Jahren. Wenn's klappt, dann klappts. Und sonst komme ich hoffentlich in vier Jahren nochmals.»

Roth weiss, dass er an jenem Tag bei Olympia mental bereit sein muss. Wie bei der Heim-WM. «Als es am meisten gezählt hat, habe ich meinen besten Sprung je gezeigt.» Und den möchte er auch bei den Winterspielen wieder zeigen.

Rückeroberung des Gesamtweltcups?

Zunächst liegt das Augenmerk aber auf dem Weltcup. Im Vorjahr hatte Roth die Verteidigung der Gesamtwertung so knapp wie nur möglich verpasst. Zwar holte der Zürcher Weinländer gleich viele Punkte wie Sieger Guangpu Qi. Jedoch hatte der Chinese zwei Wettbewerbe gewonnen, Roth nur einen.

Am Samstag startet im finnischen Kuusamo die Weltcup-Saison im Aerials. Roth ist bereit, fühle sich gut. Und weiss: «Es wäre wichtig, direkt viele Punkte zu sammeln.»