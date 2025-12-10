Zum Weltcup-Auftakt können die Schweizer Skicrosserinnen und Skicrosser überzeugen. 11 überstehen die Qualifikation.

Legende: Geglückter Weltcup-Auftakt Saskja Lack gelingt die Qualifikation in Val Thorens. Archiv: KEYSTONE Jean-Christophe Bott

Die Skicross-Qualifikationen in Val Thorens (FRA) für die jeweils zwei Rennen am Donnerstag und Freitag verliefen aus Schweizer Sicht erfolgreich.

Bei den Frauen zauberte die Winterthurerin Saskja Lack die zweit- und drittschnellste Zeit in den Schnee. Fanny Smith mochte als 5. respektive 6. ebenfalls überzeugen. Für beide Rennen qualifiziert hatte sich auch Sixtine Cousin (11./15.). Talina Gantenbein ist nur am Samstag mit von der Partie (13.).

Rückkehrerin Näslund brilliert

In beiden Qualifikationen am schnellsten war Rückkehrerin Sandra Näslund (SWE). Die 38-fache Weltcupsiegerin meldete sich so tadellos aus ihrer langen Verletzungspause (Knie) zurück.

Bei den Männern sind insgesamt sieben Schweizer in den Rennen dabei. Für die Achtelfinals am Donnerstag qualifizierten sich Gil Martin (5.), Tobias Baur (8.), Ryan Regez (14.), Jonas Lenherr (17.) und Romain Detraz (25.). Am Freitag ist neben Martin, Baur, Detraz und Fiva auch Lucas Richard (31.) unter den jeweils 32 besten mit dabei. Es siegten Reece Howdan (CAN) und David Mobaerg (SWE).