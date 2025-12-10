Die Skicross-Qualifikationen in Val Thorens (FRA) für die jeweils zwei Rennen am Donnerstag und Freitag verliefen aus Schweizer Sicht erfolgreich.
Bei den Frauen zauberte die Winterthurerin Saskja Lack die zweit- und drittschnellste Zeit in den Schnee. Fanny Smith mochte als 5. respektive 6. ebenfalls überzeugen. Für beide Rennen qualifiziert hatte sich auch Sixtine Cousin (11./15.). Talina Gantenbein ist nur am Samstag mit von der Partie (13.).
Rückkehrerin Näslund brilliert
In beiden Qualifikationen am schnellsten war Rückkehrerin Sandra Näslund (SWE). Die 38-fache Weltcupsiegerin meldete sich so tadellos aus ihrer langen Verletzungspause (Knie) zurück.
Bei den Männern sind insgesamt sieben Schweizer in den Rennen dabei. Für die Achtelfinals am Donnerstag qualifizierten sich Gil Martin (5.), Tobias Baur (8.), Ryan Regez (14.), Jonas Lenherr (17.) und Romain Detraz (25.). Am Freitag ist neben Martin, Baur, Detraz und Fiva auch Lucas Richard (31.) unter den jeweils 32 besten mit dabei. Es siegten Reece Howdan (CAN) und David Mobaerg (SWE).
Live-Hinweis
Den Weltcup-Auftakt in Val Thorens (FRA) können Sie live auf SRF verfolgen:
- Donnerstag, 11. Dezember: 1. Rennen Männer/Frauen (ab 13:40 Uhr auf SRF zwei)
- Freitag, 12. November: 2. Rennen Männer/Frauen (ab 12:25 Uhr in der SRF Sport App)