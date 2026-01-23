Tobias Baur landet am Skicross-Heimweltcup in Veysonnaz als bester Schweizer auf dem 3. Platz.

Für die restlichen Swiss-Ski-Athleten zeichnet sich im ersten Rennen eine Enttäuschung ab.

Bei den Männern triumphiert Youri Duplessis-Kergomard (FRA), bei den Frauen behält Sandra Näslund (SWE) die Oberhand.

Schon drei 3. Plätze im Skicross-Weltcup konnte Tobias Baur in seiner Karriere verbuchen – nun kam beim Heimrennen in Veysonnaz der nächste dazu. Im Final musste er sich nur Youri Duplessis-Kergomard und Reece Howden (CAN) beugen. Als zweitbester Schweizer landete Romain Detraz auf dem 8. Rang.

Bei den Frauen feierte Sandra Näslund ihren 44. Weltcupsieg. Die Schwedin triumphierte vor Daniela Maier (GER) und Katrin Ofner (AUT).

Enttäuschender Schweizer Auftritt

Die Achtelfinals der Männer starteten direkt mit einem Paukenschlag. Mit von der Partie: Alex Fiva. Kurz nach dem Start gab es einen Sturz, drei Fahrer – darunter Fiva – kamen zu Fall. Obendrauf sah der Schweizer die Gelbe Karte. Nach einer kurzen Unterbrechung erwischte es auch Jonas Lenherr, der das Rennen nicht beenden konnte.

Es folgte der erste erfreuliche Heat aus Schweizer Sicht. Zumindest teilweise. Detraz kam als Erster ins Ziel, für Ryan Regez (4.) setzte es eine Enttäuschung ab. Wenig später mussten auch Martin Gil (4.) und Sandro Lohner (Gelbe Karte) die Segel streichen.

Alle Schweizerinnen in 1. Runde out

Ein ähnliches Bild zeigten die Schweizer Frauen, die allesamt in den Viertelfinals hängen blieben. Äusserst knapp wurde es bei Talina Gantenbein und Saskja Lack, die das Glück im Fotofinish nicht auf ihrer Seite hatten. Fanny Smith und Sixtine Cousin wurden in ihren Heats ebenfalls 3. und waren früh out.

So geht es weiter

Bereits am Samstag hat das Schweizer Team die Chance, sich zu rehabilitieren. Ab 14 Uhr gehen die 2. Weltcuprennen in Veysonnaz über die Bühne. SRF überträgt den Event live.