Beim Skicross-Weltcup in Veysonnaz verpassen die Schweizer das Podest. Tobias baur (5.) und Ryan Regez (8.) sorgen beim Sieg von Reece Howden (CAN) für die Bestresultate.

Bei den Frauen tritt Teamleaderin Fanny Smith wegen Rückenproblemen nicht an, die übrigen Schweizerinnen bleiben allesamt im Viertelfinal hängen.

Beim Rennen im Wallis reisst die Podestserie der Schwedin Sandra Näslund. Der Sieg geht an Daniela Maier (GER).

Beim ersten Rennen in Veysonnaz am Freitag hatte Tobias Baur mit seinem 3. Platz die Schweizer Fans noch jubeln lassen. Beim zweiten Rennen am Samstag ging der grosse Final zum Leidwesen der einheimischen Zuschauer ohne Schweizer Beteiligung über die Bühne.

Erneut war es Baur, der für das Bestresultat aus Schweizer Sicht sorgte. Der 28-Jährige setzte sich im kleinen Final durch und sicherte sich so Schlussrang 5. Auch Ryan Regez war im kleinen Final vertreten, musste sich dort aber mit dem letzten und damit dem 8. Schlussrang begnügen. Auch in Innichen hatte der Berner Oberländer Platz 8 belegt, ansonsten erlebt der Olympiasieger bisher aber eine schwierige Saison.

Der Sieg ging an Reece Howden, der damit auf das oberste Treppchen zurückkehrte. Der Kanadier hatte sich am Vortag knapp geschlagen geben müssen, nachdem er zuvor drei Rennen in Serie gewonnen hatte. Tim Hronek (GER) und Melvin Tchiknavorian (FRA) belegten die Ränge 2 und 3.

Näslund geschlagen, Smith angeschlagen

Bei den Frauen musste Teamleaderin Fanny Smith kurzfristig passen. Die Waadtländerin, die in dieser Saison bereits viermal auf dem Podest stand, leidet unter Rückenproblemen. In Abwesenheit von Smith hatten die Schweizerinnen einen schweren Stand. Talina Gantenbein, Saskja Lack und Margaux Dumont blieben allesamt im Viertelfinal hängen.

Der Sieg ging an die Deutsche Daniela Maier, die sich vor Sonja Gigler (AUT) und Marielle Thompson (CAN) durchsetzte. Überraschend mit Platz 4 vorliebnehmen musste Sandra Näslund. Die Schwedin leistete sich früh im Final einen Fahrfehler und konnte diese Hypothek nicht mehr wettmachen. Im 7. Saisonrennen verpasste die sechsfache Siegerin Näslund das Podest damit erstmals.