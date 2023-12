Josephine Pagnier (FRA) gewinnt das Weltcup-Springen in Engelberg. Sina Arnet und Emely Torazza verpassen die Top 30 und den Finaldurchgang.

1. Springen in Engelberg

Bei der Premiere der Skispringerinnen von der Gross-Titlis-Schanze in Engelberg mussten sich die Schweizerinnen bereits nach dem 1. Durchgang verabschieden. Die 18-jährige Sina Arnet und die 19-jährige Emely Torazza, welche das Springen eröffnet hatte, verpassten die Top 30 als 34. respektive 39.

Arnet sprang auf solide 108 Meter, fünf Meter weiter als noch in der Qualifikation am Vortag. Weil allerdings auch die Konkurrentinnen zugelegt hatten, reichte das nicht fürs Weiterkommen. Torazza steigerte sich von 91 sogar auf 110 Meter, profitierte dabei aber auch von sehr guten Bedingungen.

Schliessen 00:51 Video Arnet springt auf solide 108 Meter Aus Sport-Clip vom 15.12.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden. 01:03 Video Arnet: «Den Jubel so zu hören – das war wunderschön» Aus Sport-Clip vom 15.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 3 Sekunden. 00:48 Video Torazza muss sich mit Rang 39 begnügen Aus Sport-Clip vom 15.12.2023. abspielen. Laufzeit 48 Sekunden.

Pagnier gewinnt

Der Sieg ging an die Französin Josephine Pagnier. Dank Sprüngen auf 132 und 135,5 Meter durfte sie nach dem Premierenspringen zuoberst auf dem Treppchen stehen. Alexandria Loutitt (CAN) stellte im Finaldurchgang mit 139 Metern den Schanzenrekord auf, in der Endabrechnung wurde sie Zweite. Die Halbzeitführende Ema Klinec (SLO) komplettierte als Dritte das Podest.

Schwerer Sturz von Ström Box aufklappen Box zuklappen Die norwegische Springerin Anna Odine Ström stürzte im Finaldurchgang bei der Landung schwer und blieb minutenlang regungslos liegen. Der norwegische Verband teilte etwa eine halbe Stunde nach dem Zwischenfall mit, dass Ström bei Bewusstsein sei und darauf warte, vom Arzt durchgecheckt zu werden.

Weiter geht's in Engelberg am Samstag ab 12:30 Uhr mit dem zweiten Springen der Frauen. Die Männer messen sich Samstag und Sonntag jeweils um 16:00 Uhr. Alle Bewerbe gibt es live bei SRF zu sehen.