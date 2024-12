Gregor Deschwanden verpasst in Engelberg als 5. einen Podestplatz knapp.

Drei Österreicher stehen auf dem Podest, Daniel Tschofenig gewinnt.

Das Frauen-Springen muss im 1. Durchgang abgebrochen werden.

Wenig fehlte Gregor Deschwanden zum zweiten Podestplatz in Engelberg. Der Innerschweizer ging als Drittplatzierter in den 2. Durchgang. Dort glückte ihm aber kein optimaler Sprung, er landete nach 136 Metern. In der Endabrechnung belegte Deschwanden mit 264,4 Punkten den 5. Platz. Nach dem 3. Platz am Samstag darf er sich trotzdem über ein starkes Wochenende freuen. Die Form für die anstehende Vierschanzentournee stimmt.

Die Podestplätze am Sonntag gingen allesamt nach Österreich. Daniel Tschofenig, der bereits nach dem 1. Durchgang geführt hatte, gewann vor Jan Hörl und Stefan Kraft. Hörl hatte den weitesten Sprung im Finaldurchgang gezeigt und sich mit dem Satz auf 138,5 Meter noch auf den Podestplatz vorgearbeitet.

Mit Killian Peier zeigte auch ein weiterer Schweizer eine starke Leistung. Der 29-Jährige sprang auf Rang 13 und war damit in einem Weltcup-Einzel so gut klassiert wie seit Januar 2022 nicht mehr. Damals wurde er in Willingen ebenfalls 13. Mit Yanick Wasser hatte noch ein zweiter Schweizer die Qualifikation geschafft, er blieb als 36. aber im 1. Durchgang hängen.

Frauen-Springen abgebrochen

Bereits am Morgen wurde der Start des 2. Skispringens der Frauen in Engelberg mehrfach nach hinten verschoben. Als die Frauen dann doch noch starteten, verschlechterte sich das Wetter wieder kontinuierlich. Starker Schneefall und wechselhafter Wind verunmöglichten einen fairen Wettkampf. So entschloss die Jury zunächst die Absage des 2. Durchgangs und brach den Wettkampf nach 48 von 55 Athletinnen dann komplett ab.

Legende: Garstige Bedingungen in Engelberg Auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer konnten kein faires Springen ermöglichen. SRF

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Schweizerinnen Sina Arnet und Rea Kindlimann auf den Rängen 36 und 45. Die Norwegerin Anna Odine Ström führte das Klassement an, die besten Springerinnen der aktuellen Saison standen allerdings noch oben.

