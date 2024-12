Das 2. Skispringen der Frauen in Engelberg fällt dem Wetter zum Opfer und wird im 1. Durchgang abgebrochen.

2. Skispringen in Engelberg

Legende: Garstige Bedingungen in Engelberg Auch die zahlreichen Helferinnen und Helfer konnten kein faires Springen ermöglichen. SRF

Bereits am Morgen wurde der Start des 2. Skispringens der Frauen in Engelberg mehrfach nach hinten verschoben. Als die Frauen dann doch noch starteten, verschlechterte sich das Wetter wieder kontinuierlich. Starker Schneefall und wechselhafter Wind verunmöglichten einen fairen Wettkampf. So entschloss die Jury zunächst die Absage des 2. Durchgangs und brach den Wettkampf nach 48 von 55 Athletinnen dann komplett ab.

Zu diesem Zeitpunkt lagen die Schweizerinnen Sina Arnet und Rea Kindlimann auf den Rängen 36 und 45. Die Norwegerin Anna Odine Ström führte das Klassement an, die besten Springerinnen der aktuellen Saison standen allerdings noch oben. Ob das Springen der Männer stattfinden kann, ist aktuell noch offen. Geplant wäre ein Start um 16:00 Uhr (live auf SRF zwei).

