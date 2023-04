7. Rang in Planica

Legende: Kommt gegen Saisonende in Fahrt Gregor Deschwanden (Archiv-Bild). Keystone / DARKO BANDIC

Beim Wettkampf, der wegen anhaltenden Windes von Freitag auf Samstag verschoben und nur mit einem Durchgang durchgeführt wurde, sprang Deschwanden auf 229,5 Meter. Mit dem 7. Platz erreichte Deschwanden nicht nur sein bestes Resultat der Saison (bisher ein 10. Platz in Sapporo), er egalisierte auch sein Karrierebestresultat: 2015 und 2017 klassierte er sich im russischen Nischni Tagil je auf dem 7. Rang.

Gewonnen wurde das Skifliegen vom Österreicher Stefan Kraft, der mit einem Sprung auf 239,5 Meter seinen 30. Weltcupsieg feierte. Deschwandens Teamkollegen Simon Ammann und Remo Imhof sprangen auf die Ränge 29 und 35. Ebenfalls am Samstag findet in Planica der Teamwettkampf statt. Am Sonntag endet die Saison mit einem weiteren Einzelspringen.