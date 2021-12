Bild 7 / 9

Legende: Anze Lanisek (SLO) In Ruka (FIN) auf der Grossschanze konnte der Slowene in diesem Winter bereits einen Weltcup-Sieg verbuchen – es war seine Premiere. In den letzten Wettbewerben konnte er nicht mehr an diese Topform anknüpfen, das Talent wäre aber allemal vorhanden. Keystone