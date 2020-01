Der Schweizer Skispringer Gabriel Karlen hat aus beruflichen Gründen seinen Rücktritt erklärt. Der 25-jährige Berner Oberländer bestritt kurz vor Weihnachten in Engelberg seinen letzten Wettkampf. 2015 gehörte Karlen dem Schweizer Team an, das an der WM im schwedischen Falun im Teamspringen den 10. Platz erreichte.