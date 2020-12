Gregor Deschwanden fliegt auf der Grossschanze in Engelberg auf Platz 25. Der Sieg geht an Halvor Egner Granerud.

Abschlussspringen in Engelberg

122 und 125,5 m bei Rückenwind entsprachen nicht den Vorstellungen des Schweizer Teamleaders Gregor Deschwanden. Immerhin schafft er auch mit mässigen Vorstellungen den Einzug in den Finaldurchgang. In den 7 Springen des Winters hat er bislang immer gepunktet. Am Ende reichte es zu Platz 25.

Dominik Peter kam beim Heimweltcup in Engelberg mit den Bedingungen nicht zurecht. Er verpasste den Finaldurchgang. Der völlig ausser Form geratene Simon Ammann war sogar in der Qualifikation gescheitert.

Granerud in Topform

Halvor Egner Granerud feierte den 5. Weltcupsieg in Serie mit Weiten von 141,5 und 135,5 m. Der Norweger setzte sich ganz knapp vor dem Weltmeister Markus Eisenbichler aus Deutschland durch. Dritter wurde der Pole Piotr Zyla.