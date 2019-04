Dass aus Andreas Küttel dereinst ein Skispringer werden würde, kündete sich schon früh an. Spätestens, als der Einsiedler 7-jährig mit Alpin-Skiern an einem Schüler-Skispringen teilnahm. Vielleicht sogar noch früher: Beim Spielen in der heimischen Stube inklusive schmerzhafter Kollision mit dem Salontisch.

Anlässlich des 40. Geburtstags des Grossschanzen-Weltmeisters von 2009 haben wir im Archiv gewühlt und das obige Video ausgegraben. Sehen Sie, wie Küttel noch vor seinen grossen Erfolgen vom Fliegen träumte und seine Mutter vom Rencontre mit dem Salontisch erzählt.