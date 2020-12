Simon Ammann gehört zum Aufgebot der am 28. Dezember startenden Vierschanzentournee. Für den Toggenburger ist es bereits die 23. Teilnahme am prestigeträchtigen Skisprung-Wettbewerb. 2009 und 2011 belegte er jeweils den 2. Rang in der Gesamtwertung. Insgesamt gelangen ihm 3 Tagessiege. Neben Ammann sind im Aufgebot der Schweiz auch Gregor Deschwanden und Dominik Peter. Dies gab Swiss-Ski am Mittwoch bekannt.

Routinier Ammann ist enttäuschend in die Saison gestartet. Bei 5 Einsätzen klassierte er sich nie in den Top 30. An der in Oberstdorf lancierten Tournee setzt der 39-Jährige seine Hoffnungen in einen neuen Schuh.