Legende: Übersteht die Qualifikation locker Gregor Deschwanden. Keystone / ANNA SZILAGY

Gregor Deschwanden landete in der Qualifikation nach 131 Metern, was in der Endabrechnung für den 7. Platz reichte. Der Luzerner duelliert sich damit am Sonntag im 1. Durchgang mit dem erst 17-jährigen Kasachen Ilja Misernych.

Auch Killian Peier musste nicht um seine Teilnahme für das Auftaktspringen zittern. Der Waadtländer beschätigte seinen Aufwärtstrend der letzten Wochen und klassierte sich auf dem guten 10. Platz. Im K.o.-Duell trifft er auf Fatih Arda İpcioglu aus der Türkei. Eine wesentlich schwerere Aufgabe erwartet Felix Trunz. Der Tour-Newcomer schaffte den Cut als 47. knapp und wird am Sonntag vom Österreicher Jan Hörl herausgefordert.

Ammann scheitert – Österreich dominiert

Simon Ammann blieb bei seiner 26. Tournee-Teilnahme hingegen in der Qualifikation hängen. Als 51. fehlten ihm 4 Punkte für den rettenden 50. Rang. Ausgerechnet in Oberstdorf, wo er vor 27 Jahren sein erstes Weltcupspringen absolvierte und als 15. das Olympia-Ticket für Nagano 1998 löste, muss der Toggenburger nun zuschauen.

Tournee-Favorit Jan Tschofenig unterstrich mit dem Qualifikationssieg seine Ambitionen. Hinter dem Österreicher klassierten sich mit Stefan Kraft, Michael Hayböck, Hörl und Maximilian Orner gleich vier Landsmänner. Weltcupleader Pius Paschke (GER) klassierte sich unmittelbar vor Deschwanden als bester Nicht-Österreicher auf Platz 6.