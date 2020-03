10 Jahre ist es her, als sich Simon Ammann in Planica seine bis heute einzige Goldmedaille an der Skiflug-WM sicherte.

Simon Ammann hat in seiner Karriere zahlreiche Glanzleistungen vollbracht. Die Saison 2009/2010 sticht allerdings speziell heraus. In Vancouver sichert sich der Schweizer Skispringer 2 weitere olympische Goldmedaillen und avanciert somit zum Doppel-Doppel-Olympiasieger.

Später sollte der Toggenburger auch noch zum ersten und bis heute einzigen Mal den Gesamtweltcup gewinnen.

Die Saison in Planica vergoldet

Die Krone einer unvergesslichen Saison setzt sich «Gold-Simi» in Slowenien auf. Mit einem Satz auf 236,5 Meter holt Ammann auch noch Gold an der Skiflug-WM in Planica. Nie zuvor war der Spruch von SRF-Kommentator Michael Stäuble so angebracht wie an diesem Tag in Planica: «Flieg, Simi, flieg».

Im obigen Video sehen Sie, wie es zu Ammanns bis heute einziger Medaille an einer Skiflug-WM kam.