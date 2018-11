Wenn Freund am Freitag nach 689 Tagen in Kuusamo in den Skisprung-Weltcup zurückkehrt, könnte der Schauplatz kaum besser gewählt sein. «Ich kenne mich auf der Schanze richtig gut aus. Das ist der richtige Ort für das Comeback», sagt der Weltmeister von 2015 vor seinem mit Spannung erwarteten Einstieg in den WM-Winter.

Im November 2016 hatte Freund in Kuusamo nach einer Hüft-Operation völlig überraschend seinen 22. Weltcup-Sieg gefeiert. Auch 4 Jahre zuvor hatte er auf der Rukatunturi-Schanze gewonnen, wurde 2016 zudem Zweiter, 2014 Dritter.

Sieg? Ausgeschlossen!

«Ich freue mich wahnsinnig auf die erste Schneelandung. Bei mir weiss man ja, dass es doch ein bisserl länger her ist», sagte Freund.

«Länger her» ist beinahe untertrieben. Ende Januar 2017 hatte er sich seinen ersten Kreuzbandriss zugezogen. Es begann eine Leidenszeit mit vielen Stunden in der Reha. Einen Sieg schliesst Freund diesmal deshalb aus. Zu lange war er zum Zuschauen verdammt. «Ein Platz unter den ersten 25 wäre schon ein Erfolg für mich», sagte er. Lieblingsschanze hin oder her.