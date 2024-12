Legende: Hat die Vierschanzentournee in der Karriere nur 2-mal verpasst Simon Ammann. Keystone/Philipp Schmidli

Nach den beiden verpatzten Qualifikationen beim Heim-Weltcup in Engelberg hing Simon Ammanns Selektion für die 73. Vierschanzentournee in der Schwebe. Nun ist allerdings klar: Der 43-jährige Toggenburger darf ein weiteres Mal zu den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen antreten.

Es ist bereits Ammanns 26. Teilnahme an der Tournee. Den Traditionsanlass hat er in seiner gesamten Karriere nur 2-mal verpasst: 2000/01 und 2022/23. Vom 4-fachen Olympiasieger sind allerdings keine Spitzenresultate zu erwarten: In der laufenden Saison sprang er erst zweimal in die Punkte, beide Male als 30.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF übertragt die Vierschanzentournee wie folgt live: Sonntag, 29. Dezember, ab 16:25 Uhr: Oberstdorf (GER)

Mittwoch, 1. Januar, ab 13:55 Uhr: Garmisch-Partenkirchen (GER)

Samstag, 4. Januar, ab 13:30 Uhr: Innsbruck (AUT)

Montag, 6. Januar, ab 16:25 Uhr: Bischofshofen (AUT)

Deschwanden mit viel Selbstvertrauen

Das Schweizer Team wird indes von Gregor Deschwanden angeführt. Dem Luzerner glückte die Hauptprobe in Engelberg mit einem 3. und 5. Platz. Ans Auftaktspringen in Oberstdorf wird der 33-Jährige entsprechend mit viel Selbstvertrauen reisen, ist er in der laufenden Saison doch schon 3-mal auf das Podest gesprungen. Deschwanden hegt daher wohl sogar Hoffnungen, als Aussenseiter um den Tourneesieg mitzumischen.

Neben Ammann und Deschwanden komplettieren Killian Peier und Felix Trunz das vierköpfige Schweizer Aufgebot.