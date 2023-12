Simon Ammann kommt nach der Absenz in der letzten Saison zu seiner 25. Teilnahme an der Vierschanzentournee.

Ammann ist zurück an der Vierschanzentournee

Legende: Und noch immer hat Simon Ammann den Hunger nicht verloren In Oberstdorf trat er erstmals als 16-Jähriger an und kehrt er nun auf die Bühne der Vierschanzentournee zurück. Keystone/AP Photo/Matthias Schrader

Im letzten Winter noch war die sportliche Welt für Simon Ammann über die Jahreswende eine andere: Der damals verspätet in die Saison gestiegene Routinier musste sich im Continental Cup wieder herantasten und dafür die Vierschanzentournee sausen lassen.

Seit seinen Anfängen am Traditionsanlass hatte der 4-fache Olympiasieger davor nur ein einziges Mal gefehlt: 2000/01.

Die Hauptprobe in Engelberg glückte mässig

Nun meldet sich Ammann im Alter von 42 Jahren zurück bei den Springen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen, die ab Freitag innert nur 9 Tagen stattfinden. Dies geht aus dem Aufgebot von Swiss-Ski hervor.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen SRF überträgt die Vierschanzentournee wie folgt live: Freitag, 29. Dezember, ab 17:10 Uhr: Oberstdorf/GER

Montag, 1. Januar, ab 13:55 Uhr: Garmisch-Partenkirchen/GER

Mittwoch, 3. Januar, ab 13:25 Uhr: Innsbruck/AUT

Samstag, 6. Januar, ab 16:15 Uhr: Bischofshofen/AUT

4 Mal konnte Ammann in der laufenden Saison bei 8 Anläufen schon in die Punkte-Ränge fliegen und steht bei einem Total von 17 Weltcup-Zählern. Zuletzt beim Heim-Event in Engelberg zeigte die Formkurve mit den Rängen 32 und 33 sowie dem Verpassen der 2. Durchgänge eher wieder etwas nach unten.

02:13 Video Aus dem Archiv: Ammanns Erfolgsgeschichte an der Vierschanzentournee Aus Sport-Clip vom 23.12.2020. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 13 Sekunden.

Nichtsdestotrotz nimmt der Toggenburger nun ausgerechnet im Oberallgäu an der Station, wo er am 29. Dezember 1997 als 15. zu einem beachtlichen Weltcup-Einstand gelangt war, seine 25. (!) Vierschanzentournee in Angriff. Auf der Schattenberg-Schanze feierte er später 2008 sowie 2013 auch je einen Tagessieg. Im Overall-Ranking der Tournee sind die 2. Gesamtränge 2008/09 und 2010/11 seine beste Ausbeute.

Deschwanden erhält 3 Teamkollegen

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Schweizer Vertretung um 3 Athleten angewachsen. Nebst Ammann sind Teamleader Gregor Deschwanden, Killian Peier und der erst 20-jährige Remo Imhof mit dabei. Deschwanden hielt 2022/23 als Einziger die Schweizer Fahne hoch.

01:18 Video Kürzlich in Engelberg: Deschwanden beweist vor Heimpublikum seine starke Form Aus Sport-Clip vom 17.12.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Heuer ist der Luzerner nicht mehr allein auf weiter Flur. Aber der formstarke 32-Jährige ist sicher der einzige valable Schweizer Hoffnungsträger. Er liegt im Gesamt-Weltcup mit 246 Punkten an 8. Stelle, beendete die letzten 4 Konkurrenzen alle in den Top 10 und feierte unlängst in Klingenthal als Zweiter die erste Podest-Klassierung seiner Karriere.