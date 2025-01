Legende: Muss eine Stufe tiefer antreten Simon Ammann. Keystone/Erwin Scheriau

Simon Ammann wird mindestens für zwei Wochen aus dem Weltcup-Kader zurückgestuft. An den nächsten beiden Wochenenden wird der vierfache Olympiasieger in Klingenthal (GER) und Bischofshofen (AUT) im zweitklassigen Kontinentalcup springen.

Dies bestätigte sein Trainer Martin Künzle gegenüber SRF. «Er braucht dort Resultate im Top-15-Bereich. Sonst macht es keinen Sinn, ihn in den Weltcup zurückzuholen», erklärt der 44-Jährige.

Durchzogener Winter bislang – Wasser rückt nach

Die Situation werde nach dem Auftritt in Bischofshofen (17.-19. Januar) neu beurteilt. Damit verpasst Ammann sicher das Weltcup-Springen in Zakopane (POL). Ammann ist in dieser Saison zweimal in die Punkte gesprungen, beide Male als 30. Beim Heimweltcup in Engelberg blieb er in der Qualifikation hängen. Die Vierschanzentournee brach er nach dem Out in der ersten Qualifikation für Oberstdorf ab.

Für den 43-jährigen Toggenburger nachrücken darf Yannick Wasser. Der 20-Jährige überzeugte in Engelberg und darf nun sicher in Zakopane ran. Bereits in der vergangenen Saison durfte der St. Galler Weltcup-Luft schnuppern.

Skispringen