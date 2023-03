Mit ihren 226 Metern blieb Klinec nur 27,5 Meter hinter dem von Stefan Kraft (AUT) gehaltenen Männer-Weltrekord zurück. Im 2. Durchgang bestätigte die 24-Jährige mit einem 223,5-Meter-Sprung ihre Leistung.

Insgesamt übertrafen 4 der 15 Starterinnen die magische 200-m-Marke: Neben Klinec auch Silje Opseth (NOR), Yuki Ito (NOR) und Alexandria Loutitt (CAN). Schweizerinnen waren nicht am Start.

Jahrelanger Kampf

Im Kampf um Gleichberechtigung hatte es Jahre gedauert, bis die Frauen auf der Flugschanze zugelassen wurden. Das erste Wochenende mit dem Training am Samstag und dem Wettbewerb plus Probedurchgang am Sonntag bewies: Auch Frauen können problemlos Skifliegen, es kam in Vikersund zu keinerlei Zwischenfällen.

«Ich finde, dass die Kritiker jetzt ganz, ganz still sein sollten. Es gibt nichts auszusetzen. Unsere Körper sind stabil genug, unsere Flugsysteme sind stabil genug», kommentierte die Deutsche Anna Rupprecht das historische Ereignis.