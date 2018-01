Erstmals seit 3 Jahren: Ammann fliegt aufs Podest

Simon Ammann wird beim Skifliegen in Bad Mitterndorf Dritter. Für den Toggenburger ist es das erste Top-3-Ergebnis seit 2015 in Kuopio. Den Sieg holt sich der Norweger Andreas Stjernen.

Das letzte Mal auf dem Podest stand Simon Ammann im März 2015 beim Weltcup im finnischen Kuopio (3).

Vom 18. bis 21. Januar findet in Oberstdorf die Skiflug-Weltmeisterschafft statt.

2010 wurde Ammann in Planica Skiflug-Weltmeister.

Der Fahrplan von Simon Ammann im Hinblick auf die Olympischen Spiele stimmt. Gut einen Monat vor den Wettkämpfen in Pyeongchang musste sich der 36-Jährige beim ersten Skifliegen der Saison nur von zwei Norwegern bezwingen lassen. Der Halbzeit-Führende Andreas Stjernen siegte im österreichischen Bad Mitterndorf vor seinem Landsmann Daniel Andre Tande.

Basis im ersten Durchgang geschaffen

Mit dem ersten Sprung auf 218 Meter brachte sich Ammann in eine ausgezeichnete Ausgangslage für die Entscheidung. Dort hielt der Toggenburger dem Druck stand. Zwar fiel Ammann mit seinem Flug auf 227,5 m vom 2. noch auf den 3. Rang zurück. Die Freude des Schweizers schmälerte dies jedoch in keiner Weise.

Tandes Flug des Tages

Den 2. Platz verpasste Ammann vor allem auch deshalb, weil sich Tande mit der Bestweite von 240 Metern im 2. Durchgang vom 7. noch auf den 2. Rang verbessern konnte.

Hauptprobe geglückt

Am Sonntag findet an gleicher Stätte nochmals ein Skifliegen statt, bevor es für die Athleten weiter geht in Richtung Oberstdorf. Dort findet vom 18. - 21. Januar die Skiflug-WM statt.

Vor 8 Jahren wurde Ammann in Planica Skiflug-Weltmeister. Anschliessend holte sich der 36-Jährige in Vancouver zum zweiten Mal doppeltes Olympia-Gold.

