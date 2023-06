Gregor Deschwanden sowie die Schweizer Schützinnen um Nina Christen sorgen für weitere Medaillen an den European Games.

European Games in Polen

Legende: Überzeugt auf grüner Unterlage Gregor Deschwanden. Keystone/Urs Flüeler/Archiv

Umgeben von Sommersportarten kommen an den European Games in Polen auch die Skispringer zum Zug. Und das aus Schweizer Sicht erfolgreich: Gregor Deschwanden sicherte sich beim Springen von der Normalschanze in Zakopane die Bronzemedaille.

Der 32-jährige Luzerner lag nach dem ersten Durchgang auf dem 2. Platz, fiel mit seinem zweiten Sprung aber noch hinter Jan Hörl zurück. Dieser feierte zusammen mit Goldgewinner Daniel Tschofenig einen österreichischen Doppelsieg. Der zweite Schweizer Killian Peier klassierte sich auf dem 20. Rang.

Vierte Medaille für Christen

Weiter auf der Erfolgswelle reiten die Schweizer Schützinnen. Im Dreistellungsmatch Gewehr 50 m gewannen Nina Christen, Sarina Hitz und Chiara Leone die Silbermedaille. Nachdem das Trio die Qualifikation für sich entschieden hatte, musste es sich im Final der Equipe aus Norwegen geschlagen geben.

Für Christen war es nach dreimal Gold (Einzel, Mixed und Team) der vierte Medaillengewinn an den Europa-Spielen.